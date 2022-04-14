«Роскосмос» заменит европейские научные приборы российскими

«А дальше мы планируем это все делать с Китаем, потому что у нас есть не только меморандумы, у нас уже есть межправительственные договоренности с КНР о создании лунной научно-исследовательской базы. Это история открыта для других стран, но нам достаточно и китайских коллег», — добавил он.