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5 часов назад

«Роскосмос» заменит европейские научные приборы российскими

Lenta.ruиещё 1

Лунные аппараты получат российские научные приборы, которые заменят европейские. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Соловьев.Live», передает ТАСС.

«Роскосмос» заменит европейские научные приборы российскими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вместо этих приборов поставим наши научные приборы», — сообщил Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», изначально от российских приборов пришлось отказаться из-за европейских аналогов. Рогозин напомнил, что в ближайшее время на Луну запустят три российских аппарата.

«А дальше мы планируем это все делать с Китаем, потому что у нас есть не только меморандумы, у нас уже есть межправительственные договоренности с КНР о создании лунной научно-исследовательской базы. Это история открыта для других стран, но нам достаточно и китайских коллег», — добавил он.

В апреле Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» лишит автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» всего европейского. Это стало ответом на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства (ЕКА) с госкорпорацией.

Ранее в том же месяце ЕКА объявило о прекращении сотрудничества с Россией по Луне. Речь идет о российских лунных миссиях «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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