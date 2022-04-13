В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

Экс-разработчик Ethereum попал в тюрьму из-за Северной Кореи

Секрет Фирмы

Бывший разработчик криптовалюты Ethereum Вирджил Гриффит отравится в тюрьму на 5 лет из-за сотрудничество с властями Северной Кореи в обход американских санкций. Об этом сообщила The Wall Street Journal. Программист пошёл на сделку со следствием и именно поэтому получил такой небольшой срок. Вообще ему грозило до 20 лет лишения свободы. По мнению следствия, действия обвиняемого привели к ослаблению санкций против КНДР.

Разработчик крипты попал в тюрьму из-за обхода санкций
Фото: PexelsPexels

В 2019 году Гриффит принял участие в пхеньянской конференции по блокчейну и криптовалютам, на которой рассказал, как власти с помощью блокчейна могут обходить санкции. По мнению судьи, разработчик хотел показать себя «криптовалютным героем, которым будут восхищаться и хвалить за его противостояние правительственным санкциям».

Во время последнего слова мужчина признал свою вину и заявил, что его действия были неправильными и привели к потере работы в Ethereum, а также в целом разрушили его карьеру и семью.

Помимо тюремного срока, суд обязал обвиняемого выплатить $100 000. Этот процесс можно считать показательным, так как во время вынесения приговора судья отметил, что после этого дела другие не захотят нарушать закон и взаимодействовать со странами, которые находятся под санкциями.

Гриффит уже отсидел 10 месяцев под стражей. Это время зачтут в срок отбывания наказания. После освобождения экс-разработчик Ethereum будет находиться под наблюдением правоохранителей три года.

В 2021 году сооснователь криптовалюты Ethereum Энтони Ди Иорио решил уйти из индустрии цифровых активов. Одной из причин такого решения стало его опасение за собственную безопасность. С 2017 года Ди Иорио передвигается исключительно в сопровождении личной охраны.

Наука и техника,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители