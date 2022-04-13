Разработчик крипты попал в тюрьму из-за обхода санкций

Бывший разработчик криптовалюты Ethereum Вирджил Гриффит отравится в тюрьму на 5 лет из-за сотрудничество с властями Северной Кореи в обход американских санкций. Об этом сообщила The Wall Street Journal. Программист пошёл на сделку со следствием и именно поэтому получил такой небольшой срок. Вообще ему грозило до 20 лет лишения свободы. По мнению следствия, действия обвиняемого привели к ослаблению санкций против КНДР.

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В 2019 году Гриффит принял участие в пхеньянской конференции по блокчейну и криптовалютам, на которой рассказал, как власти с помощью блокчейна могут обходить санкции. По мнению судьи, разработчик хотел показать себя «криптовалютным героем, которым будут восхищаться и хвалить за его противостояние правительственным санкциям».

Во время последнего слова мужчина признал свою вину и заявил, что его действия были неправильными и привели к потере работы в Ethereum, а также в целом разрушили его карьеру и семью.

Помимо тюремного срока, суд обязал обвиняемого выплатить $100 000. Этот процесс можно считать показательным, так как во время вынесения приговора судья отметил, что после этого дела другие не захотят нарушать закон и взаимодействовать со странами, которые находятся под санкциями.

Гриффит уже отсидел 10 месяцев под стражей. Это время зачтут в срок отбывания наказания. После освобождения экс-разработчик Ethereum будет находиться под наблюдением правоохранителей три года.