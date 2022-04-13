Ученые разработали новую огнестойкую марку стали

В НИТУ «МИСиС» разработали новую огнестойкую марку стали, которая увеличивает запас времени для эвакуации во время пожара, сообщили «Газете.Ru» в университете.

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«При пожаре металл начинает разупрочняться, становится более мягким и за счет воздействия температуры разрушается за 15 минут. Новый сплав выдерживает 30-45 минут», — рассказал один из разработчиков новой марки стали, заведующий лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы» НИТУ «МИСиС» Александр Комиссаров.

При воздействии высоких температур обычная сталь быстро теряет несущую способность. Это приводит к деформации и разрушению строительных конструкций, что затрудняет спасательные работы и тушение. Это также увеличивает стоимость ремонтно-восстановительных работ.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись во мнениях касательно разработки ученых МИСиС. Так, независимый эксперт по металлургии Леонид Хазанов считает, что принципиальной разницы между использованием новой марки стали и уже существующих точно не будет.