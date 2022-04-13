«ВКонтакте» запустила уникальную технологию

VK Видео запустила функцию автоматического повышения разрешения и частоты кадров до 60 FPS в роликах. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

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Автоматическое улучшение стало доступно всем пользователям VK Видео — собственная нейросетевая технология NeuroHD сможет в два раза повышать разрешение и частоту кадров в роликах. Таким образом можно повысить разрешение до 720р, частоту кадров — до 60 FPS, убрать шумы и дрожание камеры. В будущем появится возможность улучшать ролики до разрешения Full HD. Технология является собственной разработкой VK Видео и не имеет аналогов у других крупных видеоресурсов.

Чтобы сделать свои ролики качественнее, пользователю достаточно выбрать опцию автоматического улучшения при загрузке видео на платформу. Алгоритмы проанализируют ролик и предложат оптимальный вариант улучшения качества на основании внутренних критериев. Обработку можно включить для видео любой длительности и размера. Пользователи также могут загружать ролики 60 FPS — так платформа отвечает на развитие техники и многочисленные запросы аудитории на поддержку высокой кадровой частоты. Технология NeuroHD работает при загрузке видео через веб-версию «ВКонтакте».