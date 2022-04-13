Выход перспективного гаджета Apple отложили

Apple не успеет анонсировать и выпустить шлем виртуальной и смешанной реальности до конца 2022 года. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Фото: Изображение: Ian Zelbo Изображение: Ian Zelbo

В заметке для портала аналитик Джефф Пу из Haitong International Securities рассказал, что Apple отложит выход гарнитуры VR и AR до 2023 года. Специалист не смог назвать конкретных причин, почему перспективное устройство не появится в срок, ранее намеченный компанией.

Пу полагает, что в начале 2023 года Apple столкнется с небольшой задержкой на производстве. Запуск нового девайса может состояться в первом квартале, за год американская компания намерена реализовать от 1 миллиона до 1,5 миллиона единиц гарнитуры альтернативной реальности.

Важнейшей деталью нового устройства окажется чип собственной разработки. Аппарат получит до 10 датчиков и камер, с помощью которых гарнитура и пользователь будут ориентироваться в пространстве. Поставками оборудования могут заняться Sony, Will Semi, Sunny Optical и другие производители.