DuckDuckGo выпустило приватный браузер для macOS

Компания DuckDuckGo, предлагающая поисковую систему с акцентом на конфиденциальность пользователей, разработала собственный «приватный» браузер для компьютеров. Как сообщает Neowin, пока бета-версия доступна лишь для платформы macOS, а чтобы загрузить новинку, пользователи должны добавиться в список ожидания и дождаться получения ссылки на скачивание дистрибутива.

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Компания позиционирует свою разработку как «приватное решение все-в-одном без сложных настроек». Браузер предлагает «приватность по умолчанию — приложение блокирует различные трекеры активности на сайтах и всплывающие окна. Кроме того, оно не получает доступа к истории действий пользователей, закладкам и паролям. Также пользователи смогут проверить, какие сайты пытаются отследить их активность.

В числе особенностей — движок для рендеринга, используемый браузером Apple Safari, блокировка трекеров, потребление на 60% меньше ресурсов, чем Chrome. Технология Smarter Encryption обеспечивает пользователям автоматическую переадресацию на более безопасную HTTPS-версию любого сайта, который они посещают.