В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

DuckDuckGo выпустило приватный браузер для macOS

Елена Прошина

Компания DuckDuckGo, предлагающая поисковую систему с акцентом на конфиденциальность пользователей, разработала собственный «приватный» браузер для компьютеров. Как сообщает Neowin, пока бета-версия доступна лишь для платформы macOS, а чтобы загрузить новинку, пользователи должны добавиться в список ожидания и дождаться получения ссылки на скачивание дистрибутива.

DuckDuckGo выпустило приватный браузер для macOS
Фото: ReutersReuters

Компания позиционирует свою разработку как «приватное решение все-в-одном без сложных настроек». Браузер предлагает «приватность по умолчанию — приложение блокирует различные трекеры активности на сайтах и всплывающие окна. Кроме того, оно не получает доступа к истории действий пользователей, закладкам и паролям. Также пользователи смогут проверить, какие сайты пытаются отследить их активность.

В числе особенностей — движок для рендеринга, используемый браузером Apple Safari, блокировка трекеров, потребление на 60% меньше ресурсов, чем Chrome. Технология Smarter Encryption обеспечивает пользователям автоматическую переадресацию на более безопасную HTTPS-версию любого сайта, который они посещают.

Примечательно, что браузер вышел на macOS раньше, чем на компьютера на Windows. При этом Apple и без того обычно акцентирует внимание на особых механизмах защиты приватности своих пользователей, чем не может похвастаться Microsoft.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители