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2 часа назад

Роскомнадзор потребовал от "Яндекс.Музыки" удалить подкасты "Би-Би-Си"

Газета.Ruиещё 3

Роскомнадзор направила "Яндекс.Музыке" письмо с требованием удалить подкасты британской радиовещательной корпорации "Би-би-си" по требованию Генеральной прокуратуры России, передает ТАСС.

Роскомнадзор потребовал от "Яндекс.Музыки" удалить некоторые подкасты
Фото: ferra.ruferra.ru

В пресс-службе "Яндекс.Музыки" сообщили агентству, что теперь пользователям не доступен подкаст "Что это было".

"Мы получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости ограничить доступ к данному подкасту. Мы также уведомили об этом авторов", — сказали в сервисе.

В начале марта телекомпания BBC Studios отозвала лицензии на свой контент для России. В заявлении компании отмечалось, что на подобный шаг компания пошла в ответ на специальную военную операцию России на Украине. 3 марта сайт "Би-би-си" был заблокирован российской стороной за систематическую публикацию материалов, содержащих недостоверную информацию о российской спецоперации.

Наука и техника,Происшествия,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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