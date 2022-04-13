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26 минут назад

Звук разрешил артистам загружать свои песни напрямую

Мария Иванова

Звук предоставил артистам возможность загружать свои песни напрямую в аудиосервис. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Звук разрешил артистам загружать свои песни напрямую
Фото: аудиосервис звукаудиосервис звук

В аудиосервисе это нововведение описали как «прямую доставку музыкальных релизов», которая позволит артистам продолжать эффективно монетизировать творчество.

Функция прямой загрузки песен в Звук была создана в рамках проекта Студио. В сервисе подчеркивают, что у нее нет аналогов на российском рынке.

«Мы вкладываем большие усилия в прозрачную работу с артистами и креаторами. И понимаем, что вызовы времени требуют новых решений индустрии. Поэтому Звук помогает артистам преодолеть трудности и выпускает решение, которое позволит артистам сохранить свои доходы и продолжать публиковать новые релизы в аудиосервисе», - рассказал генеральный продюсер аудиосервиса Звук Сергей Балдин.

Он отметил, что помимо «прямой доставки» песен через личный кабинет и ежеквартальных выплат, артист получает статистику по прослушиваниям, возможность презентовать свой трек редакции Звука и увеличить прослушивания за счет попадания в редакционные плейлисты. Также Звук ведет работу по подписанию прямых договоров с локальными лейблами

Для загрузки релиза в Звук нужно:

  1. Зарегистрироваться на сайте Студио по своему номеру телефона.
  2. Перейти в раздел «Выложить трек» и заполнить форму.
  3. Дождаться одобрения модератором.

Вскоре после этого песня станет доступна пользователям Звука.

Ранее Звук поддержал своих пользователей, предложив новым клиентам бесплатную подписку до конца мая и продлив подписку текущим.

В будущем сервис планирует создать цифрового ассистента для артистов, который будет сопровождать их на всех этапах: от формирования команды и записи песен до редакционной поддержки Звука и получения грантов.

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