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11 минут назад

"Революцию" придется подождать: выпуск VR-гарнитуры Apple отложили до 2023

Ferra.ru

Некоторые аналитики считали, что гарнитура виртуальной реальности Apple будет выпущена в конце 2022 года, однако Джефф Пу из Haitong International Securities говорит, что продукт может быть отложен до 2023 года.

Apple отложила выпуск VR-гарнитуры
Фото: ferra.ruferra.ru

В отчете, опубликованном на сайте 9to5Mac, Пу заявил, что новая гарнитура Apple может выйти с небольшой задержкой в первом квартале 2023 года. Аналитик также считает, что в первый год Apple продаст от 1 до 1,5 миллионов единиц своей новой гарнитуры.

Там же упоминается, что чип собственной разработки станет одним из главных отличий гарнитуры виртуальной реальности Apple от конкурентов. Ожидается, что в устройстве будет более 10 датчиков (включая камеры).

Зная скрупулезный подход Apple к своей технике, стоит ожидать как минимум добротный продукт, а как максимум – компания совершит своеобразную “революции” в мире VR, что сделает этот вид техники по-настоящему популярным.

Наука и техника,Apple,
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