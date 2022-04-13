Apple отложила выпуск VR-гарнитуры

Некоторые аналитики считали, что гарнитура виртуальной реальности Apple будет выпущена в конце 2022 года, однако Джефф Пу из Haitong International Securities говорит, что продукт может быть отложен до 2023 года.

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В отчете, опубликованном на сайте 9to5Mac, Пу заявил, что новая гарнитура Apple может выйти с небольшой задержкой в первом квартале 2023 года. Аналитик также считает, что в первый год Apple продаст от 1 до 1,5 миллионов единиц своей новой гарнитуры.

Там же упоминается, что чип собственной разработки станет одним из главных отличий гарнитуры виртуальной реальности Apple от конкурентов. Ожидается, что в устройстве будет более 10 датчиков (включая камеры).