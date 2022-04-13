Как правильно установить «СберБанк Онлайн» на телефон с Android

Двенадцатого апреля Apple скрыла приложение "СберБанк Онлайн" из своего AppStore, 13 апреля то же самое сделала Google в магазине Play для телефонов и планшетов на Android. Расскажем, как обойти последнее ограничение и установить приложение "СберБанк Онлайн" на свой телефон.
Фото: РамблерРамблер
Внимание! По тексту мы даем официальную ссылку от "Сбер". Настоятельно рекомендуем использовать только ее и скачивать приложение только с официального сайта "Сбер". Перед скачиванием не поленитесь и убедитесь, что вы находитесь на сайте "https://www.sberbank.ru/", остерегайтесь скачивать приложение "СберБанк Онлайн" с других сайтов, даже если вы им доверяете.
Инструкция по установке с телефона
- Откройте на телефоне ссылку на сайт "Сбер", найдите и нажмите кнопку "Скачать". Запустится процесс скачивания файла SberbankOnline.apk.
- Возможно, перед тем как запустить процесс, система предупредит, что "Файл может быть опасным". Это нормально, но, перед тем как нажимать «Все равно скачать», рекомендуем еще раз взглянуть на строчку адреса и убедиться, что вы скачиваете с сайта www.sberbank.ru.
- В зависимости от вашего телефона, после завершения закачки появится уведомление о том, что приложение можно открыть. Уведомление может появиться как во всплывающем окне, так и в шторке уведомлений. В любом случае – нажимайте на него и соглашайтесь на установку.
- Если уведомление не появилось или вы пропустили его, тогда можно попробовать еще раз скачать приложение или открыть любой файловый менеджер (проводник), открыть папку Download, в ней найти файл SberbankOnline.apk и запустить его.
- После того как вы запустите установку, Android предупредит вас о том, что вы ставите приложение не из официального источника (не пугайтесь, так всегда, когда приложение не из Google Play), и предложит разрешить установку.
- Нажмите в появившемся окне кнопку "Настройки" и поставьте галочку напротив "Разрешить установку из этого источника". В зависимости от телефона Android может предупредить, что это не безопасно. Согласитесь с этим, нажмите "Ок" и ткните кнопку "Назад".
Обращаем внимание, что разрешение на установку вы даете конкретной программе ("браузеру", из которого открыли уведомление, или "Проводнику", через который нашли файл). Для безопасности рекомендуем в дальнейшем это разрешение отозвать в настройках приложения.
- В зависимости от используемого телефона и версии Android после всех согласий вас может вернуть на предыдущий экран и вам придется еще раз ткнуть по ярлыку программы, а может и сразу начаться установка. В любом случае, вы доберетесь до заветного вопроса "Установить это приложение?". Жмите "Установить&quo
- На последнем этапе вас еще раз предупредят, что вы ставите из неофициального источника. Жмем "Я осознаю возможные риски" и "Все равно открыть". Все. Приложение установлено и готово к использованию.
Инструкция по установке с компьютера
Установка "СберБанк Онлайн" с компьютера отличается только способом доставки файла SberbankOnline.apk на телефон.
- Откройте на компьютере ссылку на сайт «Сбер» и найдите кнопку «Скачать». По нажатию запустится процесс скачивания файла SberbankOnline.apk.
- Подключите телефон к компьютеру при помощи USB-кабеля и скопируйте файл SberbankOnline.apk в память смартфона.
- Далее уже на самом телефоне откройте любой файловый менеджер (проводник), в нем — папку, в которую вы сохранили файл .apl, в ней — сам файл SberbankOnline.apk. Запустите его и повторите все пункты из вышеприведенной инструкции "для телефона".