Роскосмос создаст спутниковую сеть "Сфера"

Госкорпорация «Роскосмос» реорганизовала совместное с британской OneWeb предприятие в компанию — оператора спутниковой программы «Сфера».

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Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«Госкорпорация «Роскосмос» создала оператора федерального проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы «Сфера»... Оператор создан путём реорганизации ООО «УанВеб» — совместного предприятия АО «Спутниковая система «Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что оператор займётся эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, входящих в федеральный проект «Сфера».