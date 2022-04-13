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5 часов назад

«Роскосмос» реорганизовал совместное с OneWeb предприятие в оператора спутниковой программы

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Госкорпорация «Роскосмос» реорганизовала совместное с британской OneWeb предприятие в компанию — оператора спутниковой программы «Сфера».

Роскосмос создаст спутниковую сеть "Сфера"
Фото: ТАССТАСС

Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«Госкорпорация «Роскосмос» создала оператора федерального проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы «Сфера»... Оператор создан путём реорганизации ООО «УанВеб» — совместного предприятия АО «Спутниковая система «Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWeb», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что оператор займётся эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, входящих в федеральный проект «Сфера».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» на льготных условиях предложит иностранным партнёрам пусковые услуги на ракетах, предназначавшихся для сотрудничества с компанией OneWeb.

Наука и техника,OneWeb,Роскосмос,
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