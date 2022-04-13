"Несмотря на все попытки Роскомнадзора выстроить диалог с платформой, никакого результата на данный момент нет. Требования закона они не выполняют, штрафы не платят. На текущий момент судьба видеохостинга на территории нашей страны зависит только от самого YouTube. От него ничего необычного не требуется: необходимо соблюдать наши законы и собственные правила этой площадки. И перестать участвовать в той информационной войне, которая происходит. Если YouTube не вернется в конструктивное русло, он по факту не оставит России иного выбора, кроме как применение каких-то технических или иных аналогичных мер. Например, замедление трафика этой платформы на территории России", - сказала она на пресс-конференции, посвященной новым итогам мониторинга информационных фейков.