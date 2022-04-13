Видеохостингу YouTube могут грозить новые меры технического характера за систематическое игнорирование требований со стороны Роскомнадзора об удалении противоправного контента. Такое мнение выразила в среду директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"Несмотря на все попытки Роскомнадзора выстроить диалог с платформой, никакого результата на данный момент нет. Требования закона они не выполняют, штрафы не платят. На текущий момент судьба видеохостинга на территории нашей страны зависит только от самого YouTube. От него ничего необычного не требуется: необходимо соблюдать наши законы и собственные правила этой площадки. И перестать участвовать в той информационной войне, которая происходит. Если YouTube не вернется в конструктивное русло, он по факту не оставит России иного выбора, кроме как применение каких-то технических или иных аналогичных мер. Например, замедление трафика этой платформы на территории России", - сказала она на пресс-конференции, посвященной новым итогам мониторинга информационных фейков.
Эксперты Лиги безопасного интернета в настоящее время отмечают на видеохостинге массовое распространение не только фейков о спецоперации, но и призывов к применению насилия в отношении россиян, подчеркнула Мизулина.
"Это видят и дети при просмотре фильмов и мультиков, детских передач. Им это попадает через рекомендуемые видео. Это контент с насилием, опасный для детской психики", - заявила она.
К настоящему времени в отношении компании Google LLC, владеющей YouTube, Роскомнадзором составлены и направлены в суд 22 протокола за неудаление запрещенной информации по статье 13.41 КоАП РФ. Суд признал американскую компанию виновной и наложил штрафы на общую сумму свыше 50 млн рублей, сообщали ранее в ведомстве.