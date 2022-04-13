В России оценили запасы имеющегося телеком-оборудования

«Nokia ушла из России так же, как и Ericsson. Эти два игрока связаны прежде всего с инфраструктурными вопросами. На сегодняшний момент 40% поставок базовых станций для операторов приходится на эту двойку. Пока операторы закупились на определенный момент времени. Думаю, что до конца этого года не должно возникнуть проблем, но без развития сетей в регионах», — подчеркнул он.