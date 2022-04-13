В России оценили запасы имеющегося телеком-оборудования

Телекоммуникационного оборудования у российских операторов после приостановки работы в России финского производителя Nokia и шведской компании Ericsson, вероятно, хватит до конца года. Об этом заявил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, передает агентство «Прайм».
«Nokia ушла из России так же, как и Ericsson. Эти два игрока связаны прежде всего с инфраструктурными вопросами. На сегодняшний момент 40% поставок базовых станций для операторов приходится на эту двойку. Пока операторы закупились на определенный момент времени. Думаю, что до конца этого года не должно возникнуть проблем, но без развития сетей в регионах», — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что в плане техподдержки сетей для операторов ничего не должно измениться.
«Это все делают операторы, проблем тут не возникнет», — указал он.
Кусков также обратил внимание на отсутствие поставок от третьего крупнейшего в мире поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei.
«Они не отказали в поставках, но пока сказали, что они берут паузу….Думаю, что они будут ждать определенный промежуток времени. Потом могут реализовывать продажи нам за большие деньги, потому что у нас выбора больше не будет», — заключил собеседник.
Ранее в понедельник, 11 апреля, шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок. В конце февраля Ericsson уже приостановила все поставки в Россию.
12 апреля финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что уходит с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Компания подчеркнула, что за последние недели приостановила поставки, остановила новый бизнес и приступила к переносу научно-исследовательской деятельности за пределы России.