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2 часа назад

В России оценили запасы имеющегося телеком-оборудования

Елена Прошина

Телекоммуникационного оборудования у российских операторов после приостановки работы в России финского производителя Nokia и шведской компании Ericsson, вероятно, хватит до конца года. Об этом заявил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, передает агентство «Прайм».

В России оценили запасы имеющегося телеком-оборудования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Nokia ушла из России так же, как и Ericsson. Эти два игрока связаны прежде всего с инфраструктурными вопросами. На сегодняшний момент 40% поставок базовых станций для операторов приходится на эту двойку. Пока операторы закупились на определенный момент времени. Думаю, что до конца этого года не должно возникнуть проблем, но без развития сетей в регионах», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в плане техподдержки сетей для операторов ничего не должно измениться.

«Это все делают операторы, проблем тут не возникнет», — указал он.

Кусков также обратил внимание на отсутствие поставок от третьего крупнейшего в мире поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei.

«Они не отказали в поставках, но пока сказали, что они берут паузу….Думаю, что они будут ждать определенный промежуток времени. Потом могут реализовывать продажи нам за большие деньги, потому что у нас выбора больше не будет», — заключил собеседник.

Ранее в понедельник, 11 апреля, шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок. В конце февраля Ericsson уже приостановила все поставки в Россию.

12 апреля финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что уходит с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Компания подчеркнула, что за последние недели приостановила поставки, остановила новый бизнес и приступила к переносу научно-исследовательской деятельности за пределы России.

Наука и техника,Денис Кусков,
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