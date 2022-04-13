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3 часа назад

Зафиксирована направляющаяся к Земле комета возрастом четыре миллиарда лет

Lenta.ru

Ученые Калифорнийского университета зафиксировали и изучили направляющуюся в сторону Земли комету, возраст которой насчитывает четыре миллиарда лет. Результаты исследования опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

Ученые изучили летящую к Земле комету
Фото: ShutterstockShutterstock

С помощью космического телескопа Хаббл исследователи обнаружили огромную комету C/2014 UN271 (в поперечном сечении она достигает 128 километров), которая летит со скоростью 35 тысяч километров в час с другого края Солнечной системы. Кроме того, у этого космического объекта самое большое ядро, которое астрономы когда либо идентифицировали у комет (оно примерно в 50 раз больше, чем у большинства известных комет). Однако достигнуть Земли и Солнца у этого тела не получится, максимальное расстояние, на которое оно приблизится к светилу — более полутора миллиардов километров в 2031 году, это немного больше, чем от Земли до Сатурна.

На данный момент C/2014 UN271 находится на расстоянии примерно трех с половиной миллиардов километров от Земли. Хотя открыли комету впервые в 2010 году, изучить ее массу, размер, состав ядра и другие параметры удалось только сейчас с помощью Хаббла, который, помимо прочего, впервые запечатлел этот астрономический объект на фотографиях.

В марте 2022 года ученые из Университета Нагоя (Япония) объяснили происхождение астероида Рюгу. По их мнению, это космическое тело могло быть остатком потухшей кометы.

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