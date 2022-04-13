Ученые изучили летящую к Земле комету

С помощью космического телескопа Хаббл исследователи обнаружили огромную комету C/2014 UN271 (в поперечном сечении она достигает 128 километров), которая летит со скоростью 35 тысяч километров в час с другого края Солнечной системы. Кроме того, у этого космического объекта самое большое ядро, которое астрономы когда либо идентифицировали у комет (оно примерно в 50 раз больше, чем у большинства известных комет). Однако достигнуть Земли и Солнца у этого тела не получится, максимальное расстояние, на которое оно приблизится к светилу — более полутора миллиардов километров в 2031 году, это немного больше, чем от Земли до Сатурна.