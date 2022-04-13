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3 часа назад

Приложение Сбербанка стало недоступно в Google Play

Лера Букина

Мобильное приложение Сбербанка на фоне санкций, введенных против РФ, теперь недоступно для скачивания и обновлений в Google Play. Об этом сообщает банк.

Приложение Сбербанка стало недоступно в Google Play
Фото: ТАССТАСС

«Из-за введенных санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play», - заявили в кредитной организации.

Там также подчеркнули, что у новых пользователей или клиентов, удаливших приложение Сбера с Android-устройств, есть возможность скачать его на официальном сайте банка. Также граждане могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн - она адаптирована для использования на мобильных устройствах.

Кредитная организация отметила, что системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме. Сообщается, что средства клиентов находятся в безопасности.

«Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет», - отметил банк.

С 12 апреля приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Отмечается, что уже установленные приложения продолжают функционировать без ограничений.

Наука и техника,Сбербанк России,
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