"Хаббл" помог узнать размер самой большой кометы

Орбитальный телескоп "Хаббл" помог ученым определить размеры кометы Бернардинелли – Бернштейна (C/2014 UN271), открытой в 2014 году. Исследование ученых из Научно-технологического университета Макао показало, что она является самой крупной из всех ранее описанных комет. Об этом сообщает News.ru.

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По данным, полученным посредством анализа пяти снимков "Хаббла", было установлено, что диаметр кометы Бернардинелли – Бернштейна составляет порядка 129–136 километров, что более чем на треть превышает размеры кометы C/2002 VQ94, ранее считавшейся самой большой из известных. Ее диаметр составляет 96 километров.

Уникальной особенностью C/2014 UN271 является ледяное ядро массой около 500 триллионов тонн, которое почти в 50 раз больше и в 100 тысяч раз тяжелее, чем ядра подавляющего большинства комет.

Ученые отмечают, что комета движется внутрь Солнечной системы со скоростью 35,4 тысячи километров в час. Минимальное расстояние, на которое она может приблизиться к Солнцу, составляет 1,6 миллиарда километров, что сопоставимо с расстоянием между Солнцем и Сатурном. Это произойдет не ранее 2031 года.

Комета C/2014 UN271 была обнаружена астрономами Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейном во время исследования архивных снимков 2010 года в обсерватории Серро-Тололо в Чили. Впервые зафиксировать комету ученым удалось только в 2014 году.