Из рисовой шелухи сделали светодиоды

Японские ученые из Университета Хиросимы разработали светодиоды на основе кремниевых квантовых точек, полученных из рисовой шелухи. В будущем результаты исследования помогут сделать получение квантовых точек экологичнее. Исследование опубликовано в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Фото: ACS ACS

Обычно квантовые точки состоят из токсичных материалов: часто их получают из кадмия, свинца или других тяжелых металлов. Использование таких наноструктур может быть опасно для окружающей среды. Альтернативой тяжелым металлам может стать кремний. Он активно используется учеными еще с 50-х годов для создания литий-ионных батарей, люминесцентных материалов, полупроводников, биомедицинских сенсоров и систем для доставки лекарств.

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Ученые обнаружили, что рисовая шелуха является источником оксида кремния (SiO2) и кремниевого (Si) порошка. Для получения этих материалов нужно было специально обработать шелуху. Сначала шелуху ученые измельчали, а органические соединения в ней сжигали, получая SiO2. Затем порошок оксида нагревали в электрической печи, чтобы в ходе реакции восстановления получить непосредственно кремний. После ученые добивались уменьшения размера кремниевых частиц до 3 нм методом травления. Наконец, для повышения химической стабильности и высокой дисперсности частиц их поверхность функционализировали (модифицировали) различными группами. Благодаря этому получились кристаллические кремниевые квантовые точки (ККТ), которые люминесцируют в красно-оранжевой области спектра с довольно высоким выходом — более 20%.

Из таких ККТ ученые собрали светодиод, который представлял собой последовательность из нескольких слоев. Анод был изготовлен оксида индия-олова, который хорошо проводит электричество и достаточно прозрачен, чтобы излучать свет. На поверхность анода ученые нанесли несколько слоев разных материалов, в том числе ККТ. Наконец, в качестве катода использовали алюминиевую пленку. Ученые сумели определить оптические и оптоэлектрические свойства полученного диода.