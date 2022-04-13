Ракетный корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания

Ракетный корвет "Резкий" проекта 20380 вышел на заводские ходовые испытания. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Фото: Амурский судостроительный завод Амурский судостроительный завод

"Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет, построенный для Тихоокеанского флота. В течение нескольких дней корабелы вместе с экипажем будут проверять работу навигационного оборудования, энергоустановок, оценят управляемость и остойчивость корвета", - отмечается в сообщении.

По данным АСЗ, также будет проверено соответствие мореходных, маневренных и ходовых качеств ранее утвержденной документации и оценена надежность работы всего комплекса оборудования и механизмов корвета. Успешно проведя швартовные испытания, амурские корабелы закрыли практически все швартовные удостоверения. На корабле работает камбуз, команда корвета и сдаточная команда АСЗ размещены в приемлемых для жизни и работы условиях. На минувшей неделе корабль прошел электромагнитную обработку и, по словам ответственного сдатчика корвета Раждена Бараташвили, полностью был подготовлен для начала ходовых испытаний.

Завершающим этапом в строительстве серийного корвета станут государственные испытания, после чего корабелы должны передать корабль в состав Военно-морского флота.