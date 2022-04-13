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8 часов назад

Раскрыта дата анонса нового недорогого «убийцы» MacBook Air от Microsoft

Ferra.ru

В далёком 2020 году Microsoft представила Surface Laptop Go — свой самый доступный ноутбук, который при этом мог конкурировать с MacBook Air от Apple.

Раскрыта дата анонса «убийцы» MacBook Air от Microsoft
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как ни странно, в 2021-м компания не стала обновлять линейку, оставив её до лучших времён. И вот, судя по всему, эти лучшие времена настали.

По данным Зака Боудена из Windows Central, редмондцы вовсю готовятся провести презентацию, на которой представят долгожданный Surface Laptop Go 2. Ожидается, что мероприятие состоится уже текущей весной, т.е. в апреле-мае.

Сообщается, что стартовая цена ноутбука составит 549 долларов, в то время как более продвинутые модификации обойдутся уже в 699 и 899 долларов.

Инсайдер отмечает, что одним из главных нововведений устройства станет более высокая производительность за счёт чипов Intel 11-го поколения. Скорее всего, девайс будет иметь варианты с 4/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
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