Путин рассказал о планах России возобновить лунную программу

Россия возобновит свою лунную программу, сообщил во вторник президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград российским космонавтам на космодроме «Восточный».

Фото: Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество».

«Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома «Восточный» автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – отметил Путин.

Ранее стало известно, что запуск первой за 46 лет российской миссии к Луне с космодрома «Восточный» намечен на 22 августа.