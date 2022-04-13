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9 часов назад

Путин: Россия возобновит свою лунную программу

Мир24

Россия возобновит свою лунную программу, сообщил во вторник президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград российским космонавтам на космодроме «Восточный».

Путин рассказал о планах России возобновить лунную программу
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество».

«Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома «Восточный» автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – отметил Путин.

Ранее стало известно, что запуск первой за 46 лет российской миссии к Луне с космодрома «Восточный» намечен на 22 августа.

Напомним, что основная задача миссии – отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Миссия «Луна-26» для картографирования ожидается в 2024 году, «Луна-27» для исследования грунта – в 2025-м, «Луна-28» для забора лунного грунта и отработки схемы посадки космонавтов – в 2027 – 2028 годах.

Наука и техника,Политика,Владимир Путин,
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