Путин рассказал о планах России возобновить лунную программу

Россия возобновит свою лунную программу, сообщил во вторник президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград российским космонавтам на космодроме «Восточный».
По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество».
«Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома «Восточный» автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – отметил Путин.
Ранее стало известно, что запуск первой за 46 лет российской миссии к Луне с космодрома «Восточный» намечен на 22 августа.
Напомним, что основная задача миссии – отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Миссия «Луна-26» для картографирования ожидается в 2024 году, «Луна-27» для исследования грунта – в 2025-м, «Луна-28» для забора лунного грунта и отработки схемы посадки космонавтов – в 2027 – 2028 годах.