В Москве обсудят цифровой суверенитет России

В Москве 25 апреля пройдет XI Форум безопасного интернета. Мероприятие объединит представителей органов власти, ИТ-отрасли, блогеров, СМИ и онлайн медиаресурсов, научных деятелей, экспертов, представителей правоохранительных органов, кибердружинников, участников детских движений и обычных пользователей интернета со всей страны.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

В этом году ключевые дискуссии форума будут посвящены цифровому суверенитету России, международному регулированию интернета, поддержке ИТ-отрасли в стране.

В частности, запланированы дискуссии по теме цифровизации образования, защиты детей от вредного контента, законодательного регулирования фейков и противодействия экстремизму и терроризму в сети. Большие секции посвятят блогерскому сообществу и его возможной трансформации в качестве юридических лиц, а также мерам поддержки ИТ-сообщества со стороны государства. Особое внимание также будет уделено вопросу необходимости повышения уровня знаний учеников и педагогов о безопасном пользовании интернетом.

Напомним, Лига безопасного интернета организует форум с 2011 года. В разные годы в нем участвовали лидеры отрасли не только из России, но и из других стран мира. Два раза форум проходил в формате русско-китайского форума по безопасности в сети.