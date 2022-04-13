Назван главный показатель тяжелой болезни COVID-19

Китайские ученые нашли способ предсказать тяжесть протекания COVID-19. Они разработали специальный индекс, позволяющий определить степень развития болезни по налету на языке. Об этом сообщает портал «Известия».

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Уточняется, что для определения тяжести коронавирусной инфекции китайские ученые поделили язык на шесть условных частей и оценили жирность, толщину и цвет налета на каждой из них. Чем выше индекс, тем тяжелее будет протекать COVID-19, говорится в материале.

По информации издания, каждый участок языка оценивается по шкале от 0 до 2. В исследовании принимали участие несколько групп испытуемых: простуженные, больные COVID-19 и здоровые люди. Ученые заметили, что новый метод позволяет им наиболее точно диагностировать все простудные заболевания.