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55 минут назад

Назван главный показатель тяжелой болезни COVID-19

Елена Прошина

Китайские ученые нашли способ предсказать тяжесть протекания COVID-19. Они разработали специальный индекс, позволяющий определить степень развития болезни по налету на языке. Об этом сообщает портал «Известия».

Назван главный показатель тяжелой болезни COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что для определения тяжести коронавирусной инфекции китайские ученые поделили язык на шесть условных частей и оценили жирность, толщину и цвет налета на каждой из них. Чем выше индекс, тем тяжелее будет протекать COVID-19, говорится в материале.

По информации издания, каждый участок языка оценивается по шкале от 0 до 2. В исследовании принимали участие несколько групп испытуемых: простуженные, больные COVID-19 и здоровые люди. Ученые заметили, что новый метод позволяет им наиболее точно диагностировать все простудные заболевания.

Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев пояснил, что у каждого шестого, который переболел штаммом «омикрон», может появиться ощущение «мурашек» по телу. По его словам, это нарушение связано с поражением нервной системы. Он указал, что этот эффект может пройти самостоятельно, но посоветовал гражданам РФ обратиться к врачу, если этого так и не произошло. Токарев подчеркнул, что ощущение «мурашек» может свидетельствовать о серьезном поражении нервной системы.

Наука и техника,Сергей Токарев,
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