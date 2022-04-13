Назван главный показатель тяжелой болезни COVID-19

Китайские ученые нашли способ предсказать тяжесть протекания COVID-19. Они разработали специальный индекс, позволяющий определить степень развития болезни по налету на языке. Об этом сообщает портал «Известия».
Уточняется, что для определения тяжести коронавирусной инфекции китайские ученые поделили язык на шесть условных частей и оценили жирность, толщину и цвет налета на каждой из них. Чем выше индекс, тем тяжелее будет протекать COVID-19, говорится в материале.
По информации издания, каждый участок языка оценивается по шкале от 0 до 2. В исследовании принимали участие несколько групп испытуемых: простуженные, больные COVID-19 и здоровые люди. Ученые заметили, что новый метод позволяет им наиболее точно диагностировать все простудные заболевания.
Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев пояснил, что у каждого шестого, который переболел штаммом «омикрон», может появиться ощущение «мурашек» по телу. По его словам, это нарушение связано с поражением нервной системы. Он указал, что этот эффект может пройти самостоятельно, но посоветовал гражданам РФ обратиться к врачу, если этого так и не произошло. Токарев подчеркнул, что ощущение «мурашек» может свидетельствовать о серьезном поражении нервной системы.