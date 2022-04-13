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10 часов назад

В России разработали снижающую риск ошибки пилота систему

Lenta.ruиещё 2

Российские ученые центра компетенций «Энергетические системы» Московского авиационного института (МАИ) разработали систему, использование которой предотвратит крен самолета. Об этом сообщают «Известия».

В России разработали снижающую риск ошибки пилота систему
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает издание, созданные датчики контролируют выдвижение закрылков самолета. В случае перекоса секций закрылков и предкрылков система подаст соответствующий сигнал о проблеме. Как отмечают эксперты, новая система поможет снизить риск ошибки пилота и повысить безопасность полетов.

На данный момент специалисты завершили разработку конструкторской документации и изготовили опытные образцы. Пока технологию отрабатывают на аппарате, имитирующем движения движения закрылков, предкрылков и работы системы. Однако в 2023 году планируется испытать влияние внешних факторов на работу системы и провести летные испытания на новых самолетах Sukhoi Superjet New (SSJ-New) в рамках программы по импортозамещению.

В марте в Минпромторге России пообещали ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100. В частности, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируется сертифицировать уже через 12-14 месяцев. Кроме того, госкорпорация «Ростех» заявила, что к 2030 году намерена поставить на российский рынок более 500 гражданских отечественных самолетов.

Наука и техника,МАИ,Ростех,Минпромторг,
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