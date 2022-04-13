В России разработали снижающую риск ошибки пилота систему

Российские ученые центра компетенций «Энергетические системы» Московского авиационного института (МАИ) разработали систему, использование которой предотвратит крен самолета. Об этом сообщают «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечает издание, созданные датчики контролируют выдвижение закрылков самолета. В случае перекоса секций закрылков и предкрылков система подаст соответствующий сигнал о проблеме. Как отмечают эксперты, новая система поможет снизить риск ошибки пилота и повысить безопасность полетов.

На данный момент специалисты завершили разработку конструкторской документации и изготовили опытные образцы. Пока технологию отрабатывают на аппарате, имитирующем движения движения закрылков, предкрылков и работы системы. Однако в 2023 году планируется испытать влияние внешних факторов на работу системы и провести летные испытания на новых самолетах Sukhoi Superjet New (SSJ-New) в рамках программы по импортозамещению.