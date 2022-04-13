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23 минуты назад

Эксперты научились прогнозировать тяжесть COVID-19 по налету на языке

Москва24

Китайские ученые разработали специальный индекс, позволяющий прогнозировать тяжесть коронавирусной инфекции по налету на языке. Об этом сообщает газета "Известия".

Раскрыт главный показатель тяжелой болезни COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей научной статье специалисты указали, что для определения наличия заболевания язык условно делится на шесть частей. Каждый участок оценивается по шкале от 0 до 2 по трем параметрам: толщина налета, его цвет и жирность.

"Эксперименты показали, что постепенное повышение индекса свидетельствует о высокой вероятности скорой госпитализации, а снижение, напротив, – признак приближающегося выздоровления", – говорится в сообщении.

Для проверки точности своих прогнозов исследователи провели эксперимент с тремя группами испытуемых, среди которых были болеющие коронавирусом, просто простуженные и здоровые люди. Ученые сравнили фотографии языков с помощью разработанного индекса. Так, его среднее значение для больных COVID-19 составило 8,5, для больных простудой – 9,5, а для здоровых – 2. Эксперты отмечают, что данный метод позволяет с точностью диагностировать простудные заболевания, однако для выявления именно коронавируса необходимо проводить отдельные тестирования.

Ранее в России разработали новую лабораторную методику, определяющую три подвида "Омикрон"-штамма. Основой стал созданный в прошлом году Институтом эпидемиологии набор праймеров и зондов для детекции двух геновариантов "Дельты" и четырех мутаций геноварианта "Омикрона".

Наука и техника,COVID-19,
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