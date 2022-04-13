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12 часов назад

Власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками

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Власти планируют запустить IT-систему для борьбы с мошенниками, пишут «Известия» со ссылкой на документ Минцифр.

Власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, Минцифры объявило конкурс на поставку оборудования для создания специальной системы, отслеживающей активность мошенников-фишеров, которые вымогают деньги через поддельные сайты, почтовые рассылки, сообщения в SMS и мессенджерах. Система должна учитывать и сведения от специалистов по информационной безопасности, изучающих вредоносные рассылки. Все данные при необходимости будут автоматически передаваться в полицию.

Отмечается, что активность фишеров в России за последние годы выросла, а в условиях экономической нестабильности число мошенников продолжает расти. Однако создать систему, которая будет эффективна против всех видов атак, непросто, считают эксперты.

Ранее исследование компании по кибербезопасности ESET выявило, что Россия стала лидером по блокировке вредоносных сайтов среди всех стран, заблокировав 12,8 процентов всех поддельных ресурсов в мире с сентября по декабрь 2021 года. В большинстве случаев фейковые ресурсы мимикрируют под страницы финансовых организаций. Кроме того, часто подделывают страницы входа в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и WhatsApp, а также сайты, посвященные шопингу и криптовалютам.

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