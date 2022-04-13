Власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками

Власти планируют запустить IT-систему для борьбы с мошенниками, пишут «Известия» со ссылкой на документ Минцифр.

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По информации издания, Минцифры объявило конкурс на поставку оборудования для создания специальной системы, отслеживающей активность мошенников-фишеров, которые вымогают деньги через поддельные сайты, почтовые рассылки, сообщения в SMS и мессенджерах. Система должна учитывать и сведения от специалистов по информационной безопасности, изучающих вредоносные рассылки. Все данные при необходимости будут автоматически передаваться в полицию.

Отмечается, что активность фишеров в России за последние годы выросла, а в условиях экономической нестабильности число мошенников продолжает расти. Однако создать систему, которая будет эффективна против всех видов атак, непросто, считают эксперты.