Российские космонавты обратились к Путину

«На этом знамени есть печать, что оно было на МКС, есть фотографии. И позвольте разрешить выполнить пожелания нашего отряда космонавтов и попросить вас передать это знамя командующему специальной войсковой операцией, которая сейчас проходит. И пожелать, чтобы слово "победа" звучало как можно чаще», - сказал космонавт Александр Скворцов.