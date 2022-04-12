Российские космонавты обратились к Путину

Российские космонавты попросили президента РФ Владимира Путина передать командующему спецоперацией на Украине Знамя Победы, которое побывало на Международной космической станции (МКС) в 2014 году, пишет Life.
Копия Знамени Победы находилась на МКС с марта по сентябрь 2014 года. На его фоне фотографировался космонавт Олег Артемьев.
«На этом знамени есть печать, что оно было на МКС, есть фотографии. И позвольте разрешить выполнить пожелания нашего отряда космонавтов и попросить вас передать это знамя командующему специальной войсковой операцией, которая сейчас проходит. И пожелать, чтобы слово "победа" звучало как можно чаще», - сказал космонавт Александр Скворцов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, и заявил, что они «защищают интересы России, защищают Россию». По его словам, происходящее на Украине – трагедия, но другого выбора руководству России не оставили.