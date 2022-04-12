Путин назвал причину санкций против космической отрасли

Президент России Владимир Путин назвал санкции, введенные США против предприятий Роскосмоса , «попыткой сдержать развитие» космической отрасли России . Об этом он заявил на встрече с главой корпорации Дмитрием Рогозиным , передает ТАСС.

«Просто это попытка сдержать развитие, вот и все», — прокомментировал Путин доклад Рогозина о введенных против предприятий Роскосмоса ограничениях в США.

Также Рогозин рассказал Путину об отложенных санкциях, которые планируют ввести с 1 января 2023 года. Данные меры запретят вывод Россией в космос космических аппаратов, которые имеют хоть один компонент, сделанный в США. При этом, по словам главы корпорации, при строительстве космодрома «Восточный» Роскосмосу уже удалось полностью отказаться от зарубежных поставок, проведя полное импортозамещение.