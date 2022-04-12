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25 минут назад

Путин назвал причину санкций против космической отрасли

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин назвал санкции, введенные США против предприятий Роскосмоса, «попыткой сдержать развитие» космической отрасли России. Об этом он заявил на встрече с главой корпорации Дмитрием Рогозиным, передает ТАСС.

Путин назвал причину санкций против космической отрасли
Фото: ТАССТАСС

«Просто это попытка сдержать развитие, вот и все», — прокомментировал Путин доклад Рогозина о введенных против предприятий Роскосмоса ограничениях в США.

Глава корпорации в этом вопросе полностью поддержал президента России.

Также Рогозин рассказал Путину об отложенных санкциях, которые планируют ввести с 1 января 2023 года. Данные меры запретят вывод Россией в космос космических аппаратов, которые имеют хоть один компонент, сделанный в США. При этом, по словам главы корпорации, при строительстве космодрома «Восточный» Роскосмосу уже удалось полностью отказаться от зарубежных поставок, проведя полное импортозамещение.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
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