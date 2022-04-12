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5 часов назад

Apple позволит iPhone следить за пользователем во сне

Lenta.ru

Apple запатентовала технологию отслеживания качества сна посредством iPhone, HomePod и других гаджетов. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Apple позволит iPhone следить за пользователем во сне
Фото: ReutersReuters

Соответствующее изобретение обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В патенте «Метод и система физиологического мониторинга» инженеры Apple предложили контролировать качество сна пользователей с помощью гаджетов. Согласно описанной специалистами концепции, различные устройства бренда могут записывать и анализировать звуки пользователей — дыхание и храп, которые те издают во время сна.

«Физиологический мониторинг позволяют осуществлять устройства, которые не требуют измерения методов электрокардиографии, электроэнцефалографии или других электрофизиологических сигналов с неудобными электродами», — отмечается в документе. В теории следить за состоянием пользователей во время отдыха могут любые девайсы Apple — iPhone, Apple Watch, Mac или HomePod mini.

Авторы подчеркнули, что устройства могут собирать некорректную статистику при сборе информации от двух человек одновременно — в этом случае звуки могут пересекаться. Специалисты предложили использовать для сбора более точных данных индивидуальные датчики, которые будут передавать информацию на устройства Apple.

В начале февраля журналисты издания Patently Apple обнаружили в сети патент на компьютер Apple, имеющий корпус из керамики. Новый девайс не имеет физических кнопок — их заменяет сенсорное управление.

Наука и техника,Apple,
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