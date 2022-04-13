В США решили использовать устаревшие истребители еще 20 лет

Заместитель начальника штаба по планам и программам ВВС США генерал-лейтенант Дэвид С. Нахома дал интервью журналу Air Force Magazine. В нём он рассказал о планах страны на устаревшие истребители F-16 Fighting Falcon.
По словам Нахома, боевые самолёты, принятые на вооружение ещё в 1978 году, вполне вероятно будут использоваться ближайшие 18-20 лет. Связано это с тем, что воздушные судна способны выполнять поставленные задачи при меньших затратах на обслуживание в сравнении с платформами пятого поколения.
Однодвигательный самолёт может нести ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также корректируемые и свободнопадающие бомбы.
Напомним, что ранее наши коллеги из 19FortyFive предположили, что американский истребитель шестого поколения, разрабатываемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может стать логических продолжением самолёта X-44 Multi-Axis No-Tail Aircraft (MANTA).