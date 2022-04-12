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6 часов назад

Росатом намерен производить препараты от болезней, ранее считавшихся неизлечимыми

ТАСС

АО "Радиевый институт им. В. Г. Хлопина" (входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом", г. Санкт-Петербург) намерен начать производство радиофармпрепаратов для лечения болезней, ранее считавшихся неизлечимыми. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Росатом намерен производить препараты от болезней, ранее считавшихся неизлечимыми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Институт разрабатывает препараты на основе актиния-225, йода-131, рения-188 и 186. Эта линейка радиофармпрепаратов откроет перед врачами новые возможности по лечению болезней, которые пока считаются неизлечимыми, утверждают в Радиевом институте.

Сейчас совместно со специалистами из Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова Минздрава РФ ведутся работы по организации производства импортозамещающего препарата радий-223 дихлорид. Ценность препарата в том, что он позволяет лечить сложные формы рака предстательной железы, сохраняя пациентам качество жизни.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, пилотную партию этого препарата планируется выпустить уже в этом году.

"По цене отечественный препарат будет стоить намного меньше, чем зарубежный, что сделает его более доступным для россиян. Особенно это актуально сейчас, когда в связи с нарушениями логистики цена на импортный препарат начинает расти", - рассказал ТАСС заместитель генерального директора Радиевого института по производству Алексей Ванин.

Наука и техника,Алексей Ванин,Минздрав РФ,Росатом,
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