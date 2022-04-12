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7 часов назад

Космонавты вырастили кристаллы коронавируса разных штаммов

ТАССиещё 1

Кристаллы белков разных штаммов коронавируса были выращены на борту Международной космической станции. Об этом сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани во вторник.

Космонавты вырастили кристаллы коронавируса разных штаммов
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

"Данный эксперимент уникален тем, что мы выращивали белковые кристаллы коронавируса разных штаммов. Это были первые подобные в мире эксперименты", - сказал Хесуани в рамках просветительского онлайн-марафона "Мы первые!". Он добавил, что в том числе был кристаллизован RBD-белок штамма "омикрон".

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По его словам, по размеру выращенные на 3D-биопринтере кристаллы коронавируса больше чем те, которые можно вырастить на Земле.

"Чем больше кристалл, тем больше методов кристаллографии для определениях их структуры", - отметил он.

Хесуани подчеркнул, что изучение структуры белка поможет подобрать лекарство для того, чтобы блокировать вирус.

Об эксперименте

Белки коронавируса были доставлены на МКС 18 марта на корабле "С. П. Королёв" ("Союз МС-21") и возвращены на Землю 30 марта. Управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщал ТАСС, что после выращивания кристаллов белков коронавируса образцы будут изучать на Земле в течение 1-1,5 месяцев.

Еще одна отправка белков коронавируса планируется во время осеннего пилотируемого старта, промежуточная может быть организована летом на транспортном грузовом корабле. Хесуани подчеркнул, что эксперимент будет безопасен для членов экипажа, поскольку на орбиту отправляется не сам вирус, а его часть.

Ранее в презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина сообщалось, что на 2022 год запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов. Глава госкорпорации уточнил, что речь идет о препаратах против коронавирусной инфекции.

В материалах уточнялось, что на МКС с помощью 3D-биопринтера будут выращены белки коронавируса большого размера, в том числе RBD-белок, отвечающий за присоединение коронавируса к клеткам человека. Полученные образцы будут использованы для расшифровки структуры белка и изучения механизмов внедрения вирусов в организм человека.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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