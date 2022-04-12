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7 часов назад

iPhone 14 получит поддержку спутниковых СМС

Газета.Ru

Аналитик и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что будущий iPhone 14 может получить поддержку спутникового соединения для отправки экстренных текстовых сообщений и сигналов SOS.

iPhone 14 получит поддержку спутниковых СМС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отчете Гурман отметил, что Apple также добавит такую же функцию в Apple Watch, однако до этого технология отправки текстовых сообщений по спутниковой связи дебютирует в iPhone 2022 года.

Прежние слухи указывали на то, что эта функция появится в iPhone 13. Гурман в 2021 году заявлял, что iPhone 13 серии Apple получит возможность передачи коротких текстовых сообщений и сигналов бедствия при чрезвычайных ситуациях, таких как авиакатастрофа или при потоплении корабля.

Ожидается, что презентация iPhone 14 состоится осенью 2022 года. Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что россияне бросились продавать iPhone с приложением Сбербанка с огромной наценкой.

Наука и техника,Марк Гурман,Сбербанк России,Apple,
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