В WhatsApp добавят возможность рисовать прямо в мессенджере

В мессенджере WhatsApp добавят возможность для рисования, сообщает портал WABetaInfo.
В текущей версии приложения уже есть карандаш для рисования на изображениях, в будущем обновлении к нему будут добавлены другие инструменты — еще три карандаша и эффект «размытие».
В настоящее время функция проходит тестирование в бета-сборке для мобильной операционной системы iOS в некоторых странах. Далее специалисты расширят программу тестирования, после чего возможность будет доступна всем пользователям мессенджера.