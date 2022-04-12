В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
7 минут назад

Производство iPhone в Китае приостановилось

Елена Прошина

Сборщик устройств Apple — тайваньский производитель электроники Pegatron Corp. — приостановил работу заводов в Шанхае и Куньшане из-за ограничений, связанных с распространением пандемии COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Производство iPhone в Китае приостановилось
Фото: ReutersReuters

В агентстве уточнили, что данная мера вызвана борьбой со вспышкой коронавируса в этих регионах и нарушением цепочки поставок компонентов. По заявлениям Pegatron, возобновление производства станет возможным только после соответствующего уведомления китайских властей. В компании отметили, что до сих пор продолжать деятельность удавалось по разрешению местных органов, однако недавно чиновники сообщили об обнаружении трех случаев заражения COVID-19 за последние четыре дня в общежитии в Куньшане.

Кроме того производству техники в Китае мешает нарушение поставок компонентов, запасы деталей Pegatron рассчитаны всего на несколько недель, добавили в Bloomberg.

Напомним, что с 28 марта власти Шанхая ввели локдаун в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции. Планировалось, что ограничение позволит провести два раунда массового тестирования и предотвратит распространение заболевания в кратчайшие сроки. Однако китайские врачи зафиксировали настолько большое количество случаев заражения, что период действия локдауна продлили на неопределенный срок.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители