Производство iPhone в Китае приостановилось

Сборщик устройств Apple — тайваньский производитель электроники Pegatron Corp. — приостановил работу заводов в Шанхае и Куньшане из-за ограничений, связанных с распространением пандемии COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

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В агентстве уточнили, что данная мера вызвана борьбой со вспышкой коронавируса в этих регионах и нарушением цепочки поставок компонентов. По заявлениям Pegatron, возобновление производства станет возможным только после соответствующего уведомления китайских властей. В компании отметили, что до сих пор продолжать деятельность удавалось по разрешению местных органов, однако недавно чиновники сообщили об обнаружении трех случаев заражения COVID-19 за последние четыре дня в общежитии в Куньшане.

Кроме того производству техники в Китае мешает нарушение поставок компонентов, запасы деталей Pegatron рассчитаны всего на несколько недель, добавили в Bloomberg.