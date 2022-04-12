В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
8 часов назад

Мошенники придумали новую схему кражи данных пользователей Android

Газета.Ru

Киберзлоумышленники придумали новый способ обмана Android-пользователей, пишет портал PhoneArena.

Мошенники придумали новую схему кражи данных пользователей Android
Фото: Газета.руГазета.ру

Хакеры удаленно подключаются к смартфону жертвы, снижают яркость экрана до минимума и отключают уведомления. Таким образом они имитируют черный экран выключенного смартфона.

В то время пока пользователь думает, что телефон не работает, преступники воруют банковскую информацию жертвы.

Это происходит в том случае, если на устройство пользователя попал вредонос Octo, который может скрываться в различных приложениях. В февральской кампании вирус находился в сервисе FastCleaner, который скачали 50 тыс. пользователей.

Чтобы избежать опасности, ИБ-специалисты советуют устанавливать ПО только от проверенных разработчиков.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как новый вирус перехватывает звонки в банк и связывает жертву с хакерами.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители