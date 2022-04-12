Мошенники придумали новую схему кражи данных пользователей Android

Киберзлоумышленники придумали новый способ обмана Android-пользователей, пишет портал PhoneArena.

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Хакеры удаленно подключаются к смартфону жертвы, снижают яркость экрана до минимума и отключают уведомления. Таким образом они имитируют черный экран выключенного смартфона.

В то время пока пользователь думает, что телефон не работает, преступники воруют банковскую информацию жертвы.

Это происходит в том случае, если на устройство пользователя попал вредонос Octo, который может скрываться в различных приложениях. В февральской кампании вирус находился в сервисе FastCleaner, который скачали 50 тыс. пользователей.

Чтобы избежать опасности, ИБ-специалисты советуют устанавливать ПО только от проверенных разработчиков.