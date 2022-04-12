Мошенники придумали новую схему кражи данных пользователей Android

Киберзлоумышленники придумали новый способ обмана Android-пользователей, пишет портал PhoneArena.
Хакеры удаленно подключаются к смартфону жертвы, снижают яркость экрана до минимума и отключают уведомления. Таким образом они имитируют черный экран выключенного смартфона.
В то время пока пользователь думает, что телефон не работает, преступники воруют банковскую информацию жертвы.
Это происходит в том случае, если на устройство пользователя попал вредонос Octo, который может скрываться в различных приложениях. В февральской кампании вирус находился в сервисе FastCleaner, который скачали 50 тыс. пользователей.
Чтобы избежать опасности, ИБ-специалисты советуют устанавливать ПО только от проверенных разработчиков.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как новый вирус перехватывает звонки в банк и связывает жертву с хакерами.