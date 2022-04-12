В Китае остановилось производство iPhone

Производство смартфонов Apple iPhone в Китае остановилось из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

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Журналистам агентства стало известно, что один из крупных партнеров Apple в Китае — Pegatron — остановил производство техники на заводах в Шанхае и Куньшане. Данная мера вызвана борьбой со вспышкой COVID-19 в регионе и нарушением цепочки поставок компонентов.

В заявлении Pegatron говорится, что возобновление производства будет возможным после соответствующего уведомления властей. В компании продолжат оценивать финансовые последствия. Специалисты отметили, что до недавнего времени Pegatron удавалось продолжать деятельность по разрешению местных органов. Однако позднее чиновники сообщили, что в общежитии Pegatron в Куньшане обнаружили три случая заражения коронавирусом за последние четыре дня.

Авторы Bloomberg уточнили, что Pegatron разделяла заказы на производство iPhone в регионе с Foxconn и Luxshare Precision Industry. В марте Foxconn частично приостановила работу из-за связанных с распространением COVID-19 ограничений.

В материале говорится, что кроме коронавирусных ограничений производству техники в Китае мешает нарушение поставок компонентов. По оценке источников, запасы деталей некоторых производителей, включая Pegatron, рассчитаны всего на несколько недель.