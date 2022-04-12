Apple разработала «умную» ткань для браслетов смарт-часов

На прошлой неделе Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало патент Apple под названием «Устройство обнаружения ткани», в котором основное внимание уделяется умной ткани, используемой в будущем ремешке Apple Watch. Помимо декоративной функции, такой ремешок может выполнять роль интерфейса управления гаджетом за счёт чувствительности к нажатиям и различным жестам.

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Тактильный текстиль может быть включен в продукт бытовой электроники, включая, портативное электронное устройство. Так например, он может использоваться в части ленты или шнура, предназначенных для крепления устройства к телу пользователя. Кроме того, чувствительный к прикосновению текстиль может быть включён в предмет одежды, такой как рубашка, куртка, перчатка либо другие элементы одежды на текстильной основе. В некоторых вариантах тактильный текстиль может быть включен в какой-либо аксессуар, ковёр, обивку или другое изделие на основе ткани.

Как описывается в патенте, тактильное текстильное устройство сможет воспринимать и измерять силу прикосновения к текстильному изделию, что может использоваться для интерпретации дополнительного пользовательского ввода или выполнения команд.

Распознавание силы нажатия или какого-то жеста планируется реализовать с помощью токопроводящих нитей, сопротивление которых меняется при давлении на поверхность ткани. Определив, какие проводники были задействованы, встроенная в браслет микросхема передаст управляющий сигнал на сопряжённое устройство. Вероятно, синхронизация будет происходить посредством Bluetooth.