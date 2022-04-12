Apple запатентовала смартфон без вырезов

Ведомство по патентам и товарным знакам США одобрило новый патент Apple на смартфон без выреза на экране. Как сообщает портал MyDrivers.com, в документе описывается устройство с фронтальной камерой и датчиками Face ID, расположенными под поверхностью экрана.

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Apple использует «челку» в своих устройствах в течение последних пяти лет. В iPhone 13 площадь выреза в верхней части экрана уменьшилась, а в iPhone 14 Pro ожидается появление двух меньших по площади вырезов под датчики вместо одного. При этом слухи о том, что от такого дизайнерского решения компания собирается отказаться существуют уже не первый год.

Поскольку патент только что был одобрен, его практическая реализация ожидается не раньше следующего года. При этом финальный дизайн новой версии iPhone был утвержден еще в начале года, а с февраля началось тестовое производство новых устройств.