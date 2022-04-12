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10 часов назад

Apple запатентовала смартфон без вырезов

Елена Прошина

Ведомство по патентам и товарным знакам США одобрило новый патент Apple на смартфон без выреза на экране. Как сообщает портал MyDrivers.com, в документе описывается устройство с фронтальной камерой и датчиками Face ID, расположенными под поверхностью экрана.

Apple запатентовала смартфон без вырезов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Apple использует «челку» в своих устройствах в течение последних пяти лет. В iPhone 13 площадь выреза в верхней части экрана уменьшилась, а в iPhone 14 Pro ожидается появление двух меньших по площади вырезов под датчики вместо одного. При этом слухи о том, что от такого дизайнерского решения компания собирается отказаться существуют уже не первый год.

Поскольку патент только что был одобрен, его практическая реализация ожидается не раньше следующего года. При этом финальный дизайн новой версии iPhone был утвержден еще в начале года, а с февраля началось тестовое производство новых устройств.

Само наличие документа может говорить о том, что работы над новой серией устройств уже начались и у Apple есть, по меньшей мере, год, чтобы довести технологию до ума. При этом ряд аналитиков считает, что дизайн появится лишь в линейке смартфонов iPhone 16 — через 2-3 года.

Наука и техника,Apple,
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