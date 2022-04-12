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10 часов назад

Разработчики NashStore просят отнести их магазин приложений к предустановленным программам

ТАСС

АНО "Цифровые платформы", занимающееся разработкой российского магазина приложений NashStore, которое должно стать отечественным аналогом Google Play, направило письмо главе Минцифры Максиму Шадаеву с просьбой включить их приложение в перечень предустановленных приложений для гаджетов, продаваемых в России. Об этом сообщается в письме Шадаеву, которое есть в распоряжении ТАСС.

Разработчики NashStore просят отнести их магазин приложений к предустановленным программам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы предлагаем внести изменения в Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1867, в Правила составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров. Дополнить пункт 3 подпунктом "т" следующего содержания: "т) программы магазинов приложений"", - сообщается в письме.

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Также АНО просит проработать нормативные требования по приоритетной установке программ российских магазинов с наделением приложения доверительных прав на самостоятельную установку и обновлений приложений, а также с запретом ограничения на интеграцию сторонних сервисов, таких как платежные, рекламные и аналитические сервисы, уточняется в письме.

Еще одно предложение - проработать инициативу создания комиссии между ведомствами для формирования равных условий для российских магазинов приложений, создания требований и стандартов к российским магазинам мобильных приложений, разработки мер поддержки для разработчиков, заинтересованных в продвижении мобильных приложений через российские магазины, и поддержки магазинов приложений грантами на разработку отечественных IТ-решений.

Пока приложение NashStore находится в активной разработке, версию с базовым функционалом можно будет ждать к 9 мая, напомнил директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. По его словам, на создание полноценной альтернативы уйдет примерно полгода.

"Наша цель - сделать полноценный магазин приложений. С возможностью отправлять пуши и т. д. Это сложная работа. Но наша конечная цель - сделать полноценную альтернативу Google Play", - пояснил Зыков.

ТАСС направил соответствующий информационный запрос в Минцифры.

Наука и техника,Владимир Зыков,Google,Правительство РФ,
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