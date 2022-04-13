Samsung будет ремонтировать смартфоны старыми деталями

Samsung начнет поставлять бывшие в употреблении детали для ремонта смартфонов. Об этом сообщает издание Business Korea.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Источники медиа рассказали, что корейская компания направит большее количество переработанных деталей на ремонт смартфонов. Судя по всему, предложением смогут воспользоваться сервисные центры и конечные пользователи. Журналисты объяснили, что таким образом бывшие в употреблении детали устройств могут быть переработаны и повторно использованы для ремонта.

По словам специалистов, Samsung намерена сделать ремонт своих девайсов более дешевым и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Решение компании соответствует стратегии заботы об экологии, в рамках которой, например, флагманские смартфоны серии Galaxy S22 были частично изготовлены из океанического мусора.

Журналисты заметили, что в случае внедрения этой программы стоимость ремонта смартфонов может существенно снизиться. Так, в настоящий момент замена поврежденного экрана телефона обходится примерно в 200 тысяч вон, или около 14 тысяч рублей. При использовании бывших в употреблении деталей стоимость обслуживания сократится как минимум вдвое.