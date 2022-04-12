26-й Российский интернет форум пройдет с 18 по 20 мая

С 18 по 20 мая в Подмосковье уже в 26-й раз пройдет Российский интернет форум (РИФ 2022).

Фото: Пресс-служба РАЭК Пресс-служба РАЭК

Российский интернет форум проходит ежегодно с 1997 года и был свидетелем нескольких кризисов в экономике: 1998, 2008, 2014 и пандемии 2020 года.

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Все это время форум объединял ИТ-отрасль, помогал делиться опытом и экспертизой, был площадкой для общения. И в этом году РИФ нужен тем, кто ощущает потребность во взаимной поддержке. Это общий вклад в сохранение и развитие ИТ-отрасли, Рунета, цифровой экономики.

Мы с вами — свидетели тектонических изменений рынка: уходят крупнейшие международные ИТ-компании, производители товаров, услуг, сервисов, меняются логистические цепочки, «правила игры» и ведения бизнеса.

И каждого из нас одолевают вопросы: «Что делать дальше?», «Как нащупать опору?», «Как найти новые рынки и новых партнеров?»...

«Верю: РИФ-2022 должен не просто «пройти», он должен пройти на супер-уровне: организационном, смысловом, настроенческом. РИФ этого года — своеобразная «отдушина» для всех ИТ-специалистов, предпринимателей и экспертов, живущих и работающих в России. А еще дружный РИФ-нетворкинг должен показать «уехавшим из страны», что и Рунет продолжает жить и развиваться — и подстегнуть желание вернуться, быть «вместе со своими» и поднимать отрасль на новые высоты: здесь, в России, со своими коллегами по цеху. Будем рады тысячам профильных специалистов, кто приедет на РИФ лично, и еще сотням тысяч — в онлайне», — подчеркивает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

РИФ — work-life balance

Поэтому сейчас очень важно сохранять равновесие, научиться распределять ресурсы, проявлять социальную ответственность, бережно относиться друг к другу и самим себе.

В этом году ключевая концепция РИФ-2022 — work-life balance. Мы хотим поговорить не только о технологиях и интернет-трендах, но и образе жизни диджитал-сообщества: сохранении ресурсов, борьбе с тревожностью. Как найти и восполнить этот неуловимый баланс в современном BANI-мире (хрупком, тревожном, нелинейном и непостижимом)? Помогают ли технологии достичь гармонии или только разрушают ее? Поймаем дзен и много инсайтов за три дня в Подмосковье!

РИФ — поддержка бизнеса

Также мы хотим поговорить об образовании, кадрах и бизнес-процессах, чтобы каждый желающий смог получить новые знания, обменяться опытом, найти работу или партнеров по бизнесу.

В программе: антикризисные стратегии для бизнеса; импортозамещение; IT-бренд; ИИ для бизнеса и общества; цифровая трансформация; ESG-контент; баланс работы и жизни в цифровом мире и др.

РИФ — новые возможности

Сейчас самое время заявить о своих продуктах и услугах, найти новых партнеров и заказчиков. На форуме много возможностей для привлечения клиентов и общения с лучшими экспертами отрасли.

РИФ — лица отрасли

РИФ объединит ключевых игроков Рунета: крупнейшие ИТ-компании страны, стартапы, МСБ, компании из смежных отраслей. А также представителей государства, регуляторов, неформальное общение с которыми на площадке форума способствует выстраиванию диалога в формате B2G.

Ежегодно РИФ объединяет тысячи людей. Для кого-то посещение форума — добрая традиция, праздник жизни. Для других — возможность стать частью индустрии, найти себя в профессии, завести полезные знакомства.

РИФ — компании Рунета

Форум — это еще и возможность рассказать о своем продукте, поделиться с участниками идеями и наработками. Мы делаем так, чтобы те, кто очень нужен друг другу, нашли друг друга. А еще в партнерских шатрах и лаунж-зонах можно просто отдохнуть и пообщаться.