Рогозин «разоблачил» планы Маска

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американский бизнесмен Илон Маск стремится не к покорению планет Солнечной системы, а к власти над людьми. Как сообщает РИА Новости, владелец Tesla и SpaceX хочет создать информационную империю, чтобы овладеть «думами» жителей Западных стран.
«Эти средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздаваться его орбитальной группировкой, выводимой его же ракетами. Вот она — вся логика построения "пищевой цепочки"», — заявил Рогозин.
При этом планы покорения Марса являются лишь «сопутствующими вещами», которые должны поддерживать пропагандистский эффект «провидца-мессии». По словам Рогозина, ракеты Falcon 9 были придуманы Маском ради запуска спутников орбитальной группировки Starlink, которая будет насчитывать более 40 тысяч аппаратов. Ими будут пользоваться СМИ, над которыми Маск в ближайшее время получит контроль.
«Он ориентируется на то, чтобы стать очень влиятельным человеком не только в США, но и в мире. Думаю, что, если бы он родился не в Южной Африке, а в Штатах, он бы точно пошел на президентские выборы и имел бы колоссальный шанс быть избранным. Он как некоренной американец понимает, что это невозможно, и выбрал другой алгоритм действий», — объяснил Рогозин.