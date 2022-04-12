Рогозин «разоблачил» планы Маска

«Он ориентируется на то, чтобы стать очень влиятельным человеком не только в США, но и в мире. Думаю, что, если бы он родился не в Южной Африке, а в Штатах, он бы точно пошел на президентские выборы и имел бы колоссальный шанс быть избранным. Он как некоренной американец понимает, что это невозможно, и выбрал другой алгоритм действий», — объяснил Рогозин.