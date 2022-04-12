В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
12 часов назад

Исследователи предложили новый метод получения аммиака

Fertilizer Daily

Специалисты Техасского университета (США) предложили новый способ получения аммиака с помощью электрохимической реакции восстановления азота.

Исследователи предложили новый метод получения аммиака
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

В качестве катализатора исследователи применили нитрид титана, который благодаря наличию в своем составе азота лучше подходит для эффективного синтеза аммиака. Нитрид титана также приводит в действие механизм каталитического окисления Марса-Кревелена, что сулит лучшую селективность (соотношение желаемых и побочных продуктов реакции) при меньших энергозатратах.

«Министерство энергетики США ставит целью добиться селективности в размере 60%, что является весьма сложной задачей. Мы смогли достичь 20%, используя наш материал, тем самым наметив путь дальнейшего развития. Если мы усовершенствуем наш материал, сможем ли мы в скором времени достичь 60%? Это вопрос, над которым мы продолжаем работать», — объясняет аспирант Денис Джонсон (Denis Johnson), один из участников проекта.

По мнению исследователей новый метод синтеза аммиака позволит в будущем не только заметно снизить углеродный след, но и отказаться от экологически вредного и крайне энергозатратного процесса Хабера-Боша.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители