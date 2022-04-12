Исследователи предложили новый метод получения аммиака

Специалисты Техасского университета (США) предложили новый способ получения аммиака с помощью электрохимической реакции восстановления азота.
В качестве катализатора исследователи применили нитрид титана, который благодаря наличию в своем составе азота лучше подходит для эффективного синтеза аммиака. Нитрид титана также приводит в действие механизм каталитического окисления Марса-Кревелена, что сулит лучшую селективность (соотношение желаемых и побочных продуктов реакции) при меньших энергозатратах.
«Министерство энергетики США ставит целью добиться селективности в размере 60%, что является весьма сложной задачей. Мы смогли достичь 20%, используя наш материал, тем самым наметив путь дальнейшего развития. Если мы усовершенствуем наш материал, сможем ли мы в скором времени достичь 60%? Это вопрос, над которым мы продолжаем работать», — объясняет аспирант Денис Джонсон (Denis Johnson), один из участников проекта.
По мнению исследователей новый метод синтеза аммиака позволит в будущем не только заметно снизить углеродный след, но и отказаться от экологически вредного и крайне энергозатратного процесса Хабера-Боша.