Исследователи предложили новый метод получения аммиака

«Министерство энергетики США ставит целью добиться селективности в размере 60%, что является весьма сложной задачей. Мы смогли достичь 20%, используя наш материал, тем самым наметив путь дальнейшего развития. Если мы усовершенствуем наш материал, сможем ли мы в скором времени достичь 60%? Это вопрос, над которым мы продолжаем работать», — объясняет аспирант Денис Джонсон (Denis Johnson), один из участников проекта.