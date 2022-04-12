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12 часов назад

Эксперт рассказал, чем занималась Nokia на российском рынке

News.ru

Уход компании Nokia с рынка вслед за Ericsson критичен для российского рынка, так как эти два производителя телекоммуникационного оборудования в совокупном порядке занимали около 45% рынка инфраструктуры, заявил в разговоре с NEWS.ru аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он подчеркнул, что это негативно скажется на таких операторах, как Tele2 и «Ростелеком», поскольку их сеть построена на европейском оборудовании. Более того, достаточно заметная роль Nokia у МТС.

Эксперт рассказал, чем занималась Nokia на российском рынке
Фото: РИАРИА

Хуже всего, наверное, сейчас Tele2, потому что они в большинстве на Nokia и Ericsson построены. Тем не менее, я думаю, говорить о том, что всё пропало, пока рановато. Есть понимание, что поставки в том или ином виде на рынок будут осуществляться, — считает Муртазин.

Он добавил, что Nokia выстраивает поставки вне России для того, чтобы не терять рынок, но насколько это будет рабочая схема, пока неясно.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе с российского рынка. За последние несколько недель производитель приостановил поставки продукции и дальнейшее развитие бизнеса на территории РФ, а также перенёс научно-исследовательскую деятельность за пределы России.

При этом в компании подчеркнули, что важно и дальше обеспечивать россиянам сохранение доступа к интернету и информации извне. После ухода из РФ производитель будет стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания российских сетей.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Tele2,МТС,
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