Военные США сообщили о межзвездном объекте, упавшем на Землю в 2014 году

Метеор размером меньше метра, упавший на Землю в 2014 году недалеко от Папуа — Новой Гвинеи, прибыл из другой звездной системы и, возможно, часть этих межзвездных обломков так и осталась лежать на морском дне. Соответствующая статья была размещена на сайте электронных препринтов arXiv.org три года назад, в 2019 году, однако только теперь пришло подтверждение важных ключевых данных об этом событии от американских военных. Об этом сообщает издание Vice.com со ссылкой на командование ВВС США.

Фото: depositphotos.com depositphotos.com

Согласно выложенному меморандуму, авторы этой работы, ученые из Гарвардского университета Амир Сирадж и Ави Лёб, полагают, что пролетевший по небу огненный болид, возможно, разбросал межзвездные обломки в южной части Тихого океана, но отыскать их будет чрезвычайно сложно. Открытие метеора последовало за недавними находками двух других межзвездных объектов в Солнечной системе — астероида Оумуамуа и кометы Борисова, размеры которых гораздо значительнее, чем у небольшого метеора, однако они при этом никогда не вступали в контакт с Землей.

Видео дня

В 2017 году Ави Лёб, который, как известно, высказывал предположение о том, что Оумуамуа может быть частью инопланетных технологий, предложил Сираджу изучить на предмет поиска всяких необычных объектов базу данных по болидам и метеорам, которую ведет Центр изучения объектов, сближающихся с Землей NASA (CNEOS).

Особое внимание Сираджа привлек болид, взорвавшийся возле острова Манус 8 января 2014 года, — в силу необычно высокой скорости, превысившей 200 тыс. км/ч. Подобная скорость могла говорить о "возможном происхождении этого объекта из звездной системы, расположенной в толстом диске Млечного Пути".

Сирадж и Лёб представили информацию о своем открытии в The Astrophysical Journal Letters, однако проверка затянулась из-за того, что база данных CNEOS отказалась подтвердить данные по метеориту.

Дело в том, что некоторые датчики, выявляющие болиды, находятся в ведении Министерства обороны США, которое те же самые инструменты использует для контроля за чужими ядерными технологиями. В результате Сирадж и Лёб не смогли сразу подтвердить данные по скорости огненного шара, переписка затянулась, и лишь совсем недавно представитель военного ведомства Джоэл Мозер пошел навстречу ученым и все же подтвердил, что "оценка скорости, сообщенная NASA, достаточно точна, чтобы указывать на межзвездную траекторию этого объекта".