Как восстановить функцию Apple Pay на Iphone

В конце марта 2022 года Apple заблокировала сервис Apple Pay на территории России, однако издание iPhones.ru нашло способ восстановить его работоспособность как минимум на несколько часов.
Этот метод работает только на привязанных к смартфонам картах платёжной системы «Мир»: оплачивать покупки с помощью других карт не получится. Добавить новый способ оплаты в Apple Pay тоже нельзя — инструкция ниже применима только к уже привязанным картам.
Как разблокировать Apple Pay для карт «Мир» в России
Сотрудники издания DTF также подтвердили, что эта процедура работает в том числе и для Apple Watch. Судя по всему, данный метод обхода блокировки возможен благодаря ошибке со стороны Apple, поэтому нельзя сказать, как долго он будет оставаться актуальным.