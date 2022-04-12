Как восстановить функцию Apple Pay на Iphone

В конце марта 2022 года Apple заблокировала сервис Apple Pay на территории России, однако издание iPhones.ru нашло способ восстановить его работоспособность как минимум на несколько часов.

Фото: Рамблер Рамблер

Этот метод работает только на привязанных к смартфонам картах платёжной системы «Мир»: оплачивать покупки с помощью других карт не получится. Добавить новый способ оплаты в Apple Pay тоже нельзя — инструкция ниже применима только к уже привязанным картам.

Как разблокировать Apple Pay для карт «Мир» в России

Войдите в свой аккаунт Apple ID на официальной странице сервиса «Локатор».

На открывшейся карте сверху находится меню «Устройства» — выберите свой iPhone и переведите его в режим пропажи. Вводить номер для связи не обязательно.

В течение 10 секунд смартфон автоматически заблокируется. Просто разблокируйте его и введите пароль Apple ID.

После этого iPhone будет работать как обычно. Если вы все сделали правильно, то на экране появятся уведомления, что карты можно использовать через Apple Pay.