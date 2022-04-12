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13 часов назад

Как восстановить функцию Apple Pay на Iphone

Мария Иванова

В конце марта 2022 года Apple заблокировала сервис Apple Pay на территории России, однако издание iPhones.ru нашло способ восстановить его работоспособность как минимум на несколько часов.

Как восстановить функцию Apple Pay на iPhone
Фото: РамблерРамблер

Этот метод работает только на привязанных к смартфонам картах платёжной системы «Мир»: оплачивать покупки с помощью других карт не получится. Добавить новый способ оплаты в Apple Pay тоже нельзя — инструкция ниже применима только к уже привязанным картам.

Как разблокировать Apple Pay для карт «Мир» в России

  • Войдите в свой аккаунт Apple ID на официальной странице сервиса «Локатор».
  • На открывшейся карте сверху находится меню «Устройства» — выберите свой iPhone и переведите его в режим пропажи. Вводить номер для связи не обязательно.
  • В течение 10 секунд смартфон автоматически заблокируется. Просто разблокируйте его и введите пароль Apple ID.
  • После этого iPhone будет работать как обычно. Если вы все сделали правильно, то на экране появятся уведомления, что карты можно использовать через Apple Pay.

Сотрудники издания DTF также подтвердили, что эта процедура работает в том числе и для Apple Watch. Судя по всему, данный метод обхода блокировки возможен благодаря ошибке со стороны Apple, поэтому нельзя сказать, как долго он будет оставаться актуальным.

Наука и техника,Apple,
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