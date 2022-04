Ученые доказали пользу кофе

Ученые Мельбурнского университета в Австралии доказали, что ежедневное употребление кофе улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая риск различных заболеваний, включая аритмию. На основе такого результата исследователи пришли к выводу, что кофе можно рассматривать как часть здорового питания. Об этом сообщается в трех статьях, опубликованных в Journal of the American College of Cardiology.