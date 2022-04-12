Искусственный интеллект научился диагностировать ПТСР по тексту автора

Канадские ученые из Альбертского университета научили алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) диагностировать по тексту автора посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Результаты работы описаны в Frontiers in Psychiatry.

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В ходе исследования специалисты проанализировали тональность текстов, которые были получены на сеансах психотерапевтов. Виртуальный персонаж в режиме видеоконференции взял психотерапевтическое интервью у 275 участников эксперимента, где 188 испытуемых страдали ПТСР, а 87 были здоровы.

Оказалось, что тексты больных в большинстве своем содержат множество негативных или нейтральных фраз. На базе полученных данных ученые с помощью машинного обучения разработали алгоритм, позволяющий распознавать ПТСР. Точность этого метода достигает 80 процентов. В дальнейшем специалисты хотят использовать эту технологию в телемедицине.