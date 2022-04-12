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13 часов назад

Искусственный интеллект научился диагностировать ПТСР по тексту автора

Lenta.ru

Канадские ученые из Альбертского университета научили алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) диагностировать по тексту автора посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Результаты работы описаны в Frontiers in Psychiatry.

Искусственный интеллект научился диагностировать ПТСР по тексту автора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе исследования специалисты проанализировали тональность текстов, которые были получены на сеансах психотерапевтов. Виртуальный персонаж в режиме видеоконференции взял психотерапевтическое интервью у 275 участников эксперимента, где 188 испытуемых страдали ПТСР, а 87 были здоровы.

Оказалось, что тексты больных в большинстве своем содержат множество негативных или нейтральных фраз. На базе полученных данных ученые с помощью машинного обучения разработали алгоритм, позволяющий распознавать ПТСР. Точность этого метода достигает 80 процентов. В дальнейшем специалисты хотят использовать эту технологию в телемедицине.

Ранее американские исследователи из Стэнфордского университета создали алгоритм искусственного интеллекта, который способен диагностировать аутизм.

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