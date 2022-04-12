Учёные придумали, как эффективно улавливать и сохранять солнечную энергию

В Швеции создали специальную систему, благодаря которой получать и хранить энергию от Солнца будет проще. В будущем благодаря этому может возникнуть даже электроника, которая будет заряжаться автоматически, используя при этом накопленную солнечную энергию. Подробнее - в статье.

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Шведские специалисты разработали систему, позволяющую улавливать и до 18 лет хранить солнечную энергию. При этом её можно будет при необходимости высвобождать и превращать в электричество. Результаты исследования были опубликованы в издании Cell Reports Physical Science.

По словам профессора кафедры химии и химической инженерии в Чалмерсе и руководителя исследования Каспер Мот-Поулсен, им удалось создать абсолютно новый метод получения электричества из солнечной энергии. То есть теперь можно будет энергию Солнца использовать в любое время вне зависимости от погодных условий, сезона, территории. Причём данная система работает без выбросов углекислого газа.

В основе инновационной технологии лежит система солнечной энергии MOST – Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems. Она заключается в том, что молекулы азота, водорода и углерода при взаимодействии с солнечными лучами меняют свою форму на изомер, который содержит много энергии. Этот изомер может храниться в дальнейшем в форме жидкости и использоваться в любое удобное время.

Благодаря усовершенствованию этой системы энергию можно теперь хранить 18 лет. Также специалисты создали катализатор, который позволяет высвободить эту энергию в виде тепла и возвращает молекуле первоначальную форму.