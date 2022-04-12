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14 часов назад

Ученые создали гигантскую карту подводных лесов

Lenta.ru

Ученые создали самую большую в мире цифровую карту лесов водорослей, сообщает Bloomberg. Предполагается, что карта станет эффективным инструментом отслеживания состояния этих подводных областей, поглощающих большие объемы углекислого газа и оказавшихся под угрозой из-за потепления Мирового океана.

Ученые создали гигантскую карту подводных лесов
Фото: REUTERSREUTERS

Леса водорослей защищают планету от изменения климата, кроме того, в них обитают около 800 морских видов, включая морских выдр и китов. В некоторых регионах, например, в Калифорнии, водоросли помогают защищать береговые линии от штормов и формируют волны, поддерживая многомиллионную индустрию серфинга. Водоросли также входят в состав продуктов питания и косметики и могут использоваться как биотопливо. При этом в 2014-2017 годах рост температуры воды в океане уже уничтожил 95 процентов подводных лесов вдоль 124-километрового участка северного побережья Калифорнии.

Гигантская карта лесов водорослей размещена на сайте Kelpwatch.org. Она показывает изменения в верхних ярусах лесов у побережья Калифорнии и будет обновляться ежеквартально. Инструмент позволит выявлять области, наиболее подходящие для восстановления водорослей.

В перспективе на карту могут нанести другие зоны, где подводные леса оказались под угрозой исчезновения. Речь идет об областях с высокой плотностью произрастания водорослей у побережий Австралии, Чили и других стран.

Ранее в Швеции нашли способ уменьшить выбросы опасного газа от отходов жизнедеятельности скота. Стартап Volta Greentech собирается построить фабрику по производству водорослей, чтобы обеспечить животных безвредным для экологии кормом.

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